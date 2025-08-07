Continúa el taller de emprendedurismo para jóvenes en la escuela secundaria n.º 35 “Cabo Sendros” de Concordia

La actividad forma parte de un ciclo de talleres impulsado por los capacitadores Fabio Samuel Zambon, Carlos Martín Denis y Alejandro A. Martínez, con el acompañamiento del Departamento de Economía Social de la Municipalidad de Concordia y la coordinación general de Andrea Popelka, integrante de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo.

En esta oportunidad, el eje de trabajo fue la manipulación de alimentos, abordado por Natalia García, Técnica en Alimentos e integrante de la Dirección de Bromatología municipal, quien brindó contenidos fundamentales sobre seguridad e higiene para el desarrollo de emprendimientos gastronómicos.

La jornada contó con la presencia del Jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra; Nicolás Lesa Garat, representante de la Coordinación de Descentralización Institucional (Secretaría de Gobierno); la directora de la institución, Prof. Natalia Bignotti; y los docentes Daiana Cáceres y Romero Anderson Juan, quienes acompañaron a los estudiantes durante la actividad.

La Prof. Daiana Cáceres expresó: “Este tipo de iniciativas permiten ampliar el horizonte de nuestros estudiantes, mostrándoles que el futuro también puede construirse a partir de sus propias ideas y talentos.”

Por su parte, el Prof. Romero Anderson Juan señaló: “Los jóvenes tienen mucho para dar, solo necesitan espacios que les muestren caminos posibles. Este taller es una puerta abierta hacia la autonomía y el crecimiento personal.”

Desde la coordinación del programa, Andrea Popelka destacó: “Estamos sembrando herramientas para transformar inquietudes en proyectos, y sueños en realidades productivas. El emprendedurismo juvenil es clave para construir una Concordia con oportunidades para todos.”

El taller se desarrolla con una metodología ágil, visual y participativa, mediante encuentros semanales en horario escolar. A lo largo del ciclo, se abordan temas como historia del emprendedurismo local, economía básica, marketing, administración y acceso a herramientas municipales.

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa fortaleciendo políticas públicas que promueven el protagonismo juvenil, el desarrollo económico local y la inclusión productiva, en el camino hacia una ciudad más equitativa, creativa y con futuro.