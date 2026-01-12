Continúa en Concordia el cuerpo del ciudadano uruguayo fallecido por trabas administrativas

Según pudo saber 7Paginas, el inconveniente se debe a la falta de apostillado de la partida de defunción, un trámite indispensable para poder cruzar el cuerpo por el puente internacional de la represa de Salto Grande. Dicha apostilla debe ser firmada por una autoridad del Poder Judicial que actualmente se encuentra de vacaciones debido a la feria judicial, situación que impide avanzar con el procedimiento.

Shirley Da Silva, pareja del fallecido, explicó a un cronista de 7Paginas que los restos de Julio César Suárez Trivel, quien murió el lunes de la semana pasada, fueron entregados a la familia el miércoles siguiente y desde entonces permanecen en una funeraria local. “No hemos podido cruzarlo a Uruguay porque falta el apostillado de la partida de defunción. El juez que quedó subrogante durante la feria judicial no está habilitado para firmar”, señaló.

La mujer detalló además que, una vez obtenida la firma judicial correspondiente, la documentación debe ser sellada por el Colegio de Escribanos, lo que complejiza aún más la situación en este período de receso administrativo. Ante este escenario, la familia se encuentra a la espera de que la firma requerida pueda obtenerse por una vía de excepción y así evitar tener que esperar que termine la feria judicial para trasladar el cuerpo.

Mientras tanto, el dolor por la pérdida se ve agravado por la incertidumbre y la demora burocrática, que impide cumplir con el último deseo de la familia: trasladar los restos a Uruguay para su sepultura.