Continua la recuperación en zona del perilago, un atractivo clave para el turismo de la región Salto Grande

Las tareas se desarrollan dentro del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, impulsado por la UEP, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.

Entre las acciones realizadas se destaca la adquisición de equipamiento para los espacios de esparcimiento, como parrillas, mesas y bancos, con el objetivo de mejorar las áreas destinadas al encuentro y la recreación al aire libre dentro de los complejos turísticos del perilago.

Nuevas propuestas recreativas

En cuanto a la oferta recreativa, se avanzó también en la incorporación de juegos acuáticos y equipamiento para calistenia, además de la compra de juegos de plaza, cuya entrega está prevista en los próximos días.

Estas iniciativas buscan ampliar las alternativas de recreación para quienes visitan el lugar, tanto vecinos de la región como turistas que llegan durante todo el año.

Mejoras en iluminación y servicios

Las intervenciones incluyeron además la adquisición de luminarias LED, que serán instaladas próximamente con el objetivo de mejorar la iluminación de los predios y reforzar las condiciones de seguridad y uso de los espacios.

En el área de servicios, por otra parte, se compraron ablandadores de agua, termotanques y estaciones solares, equipamiento que también será instalado en los distintos predios para optimizar el funcionamiento de las instalaciones.

Destino turístico clave de la región

La infraestructura adquirida estará destinada a los principales complejos turísticos que integran el perilago, entre ellos Termas del Ayuí, Punta Viracho y el camping Las Palmeras.

Desde el gobierno provincial indicaron que estas acciones tienen como finalidad mejorar la infraestructura recreativa, fortalecer los servicios y optimizar las condiciones de uso de estos espacios, que constituyen uno de los principales atractivos turísticos de la región de Salto Grande