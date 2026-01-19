Continúan en Concordia las inscripciones al Programa “Centros de Familia”

La inscripción está dirigida exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentarse con el Documento Nacional de Identidad físico y vigente del niño, niña o adolescente a inscribir.

El programa se instrumenta mediante un sistema de voucher, entregado a través de una tarjeta física no bancaria precargada con un monto de 24.000 pesos, que permite a los beneficiarios concurrir a los centros adheridos. En esta nueva etapa, la red de instituciones se amplió a más de 100 espacios entre clubes, entidades deportivas, escuelas de danza y talleres distribuidos en distintos barrios, favoreciendo una mayor inclusión y participación.

Lugares, fechas y horarios de inscripción

Las inscripciones se realizarán en los siguientes días, horarios y espacios:

Lunes 19 de enero, de 12 a 18 horas:

Polideportivo Víctor Oppel (Casa del Bicentenario).

Centro Faro “Padre Andrés Servin” (Carretera La Cruz y Cortada 68).

Martes 20 de enero, de 9 a 18 horas:

Escuela Nº 52 “Dos Naciones” (Eva Perón 3273, barrio La Bianca).

Iglesia “Nueva Vida” (Avenida Yuquerí y Germán Abdala, barrio 90 Viviendas).

CDI “Santa Rita – Ivotí Porá” (Pasaje Público y Balcarce, barrio Isthilart Sur).

Miércoles 21 de enero, de 9 a 18 horas:

Escuela Nº 71 “Independencia” (Boulevard Yuquerí y Córdoba, barrio Constitución).

Escuela “Gerardo Yoya” (Avenida San Lorenzo y Lamadrid, barrio General Lamadrid).

Salón Municipal “Monseñor Rösch” (Avenida Concejal Veiga 1976, barrio Monseñor Rösch).

Talleres para las familias

Segun se dijo a 7Paginas, que las familias que accedan al beneficio deberán participar de talleres y charlas a cargo de orientadores técnicos locales, capacitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

Estos espacios tienen como objetivo brindar herramientas para fortalecer la crianza, promoviendo el intercambio de experiencias y resaltando la importancia del juego, la lectura y una nutrición adecuada, con el fin de potenciar el desarrollo emocional en el ámbito familiar y prevenir situaciones de violencia.