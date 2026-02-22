7PAGINAS

Domingo 22 de febrero de 2026
Continúan en Concordia los allanamientos con secuestro de cocaína y tres personas detenidas

Un importante despliegue policial se llevó a cabo este sábado por la tarde en distintos barrios de Concordia, en el marco de una serie de allanamientos realizados por personal de la División Drogas Peligrosas.
Redacción 7Paginas

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en los barrios General Yoya, Isthilart/General Medina y General Pérez, donde —según pudo constatar un cronista de 7Paginas— el movimiento de móviles y efectivos fue significativo, con el objetivo de desarticular presuntos puntos de venta de estupefacientes.

Secuestro de droga y elementos vinculados al narcomenudeo

Como resultado de los operativos, los uniformados lograron secuestrar:

54 envoltorios de cocaína.

6 teléfonos celulares.

$323.500 pesos en efectivo.

1 balanza de precisión.

Elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.

Las autoridades indicaron que estos elementos serían de interés para la causa, ya que estarían directamente vinculados a la comercialización de droga al menudeo en distintos sectores de la ciudad.

Tres detenidos

En el marco de los allanamientos fueron detenidos tres hombres de 20, 30 y 32 años de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, que regula el narcomenudeo en Entre Ríos.

La investigación continúa su curso con el análisis de los teléfonos secuestrados y demás pruebas recolectadas, mientras no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.