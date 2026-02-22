Continúan en Concordia los allanamientos con secuestro de cocaína y tres personas detenidas

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en los barrios General Yoya, Isthilart/General Medina y General Pérez, donde —según pudo constatar un cronista de 7Paginas— el movimiento de móviles y efectivos fue significativo, con el objetivo de desarticular presuntos puntos de venta de estupefacientes.

Secuestro de droga y elementos vinculados al narcomenudeo

Como resultado de los operativos, los uniformados lograron secuestrar:

54 envoltorios de cocaína.

6 teléfonos celulares.

$323.500 pesos en efectivo.

1 balanza de precisión.

Elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.

Las autoridades indicaron que estos elementos serían de interés para la causa, ya que estarían directamente vinculados a la comercialización de droga al menudeo en distintos sectores de la ciudad.

Tres detenidos

En el marco de los allanamientos fueron detenidos tres hombres de 20, 30 y 32 años de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, que regula el narcomenudeo en Entre Ríos.

La investigación continúa su curso con el análisis de los teléfonos secuestrados y demás pruebas recolectadas, mientras no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.