Continúan en Concordia los secuestros de autos robados en Buenos Aires

Se trataba de un Renault Logan color gris, estacionado frente a un domicilio, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro emitido el pasado 4 de septiembre de 2025 por un hecho de hurto en la localidad bonaerense de Pilar.

Tras constatar la situación, los efectivos dieron aviso a la fiscal en turno, Dra. Montangie, quien dispuso el secuestro inmediato del rodado. También intervino personal de Policía Científica y del área de Verificaciones del Automotor para las pericias correspondientes.

Antecedente inmediato

Este procedimiento se suma a los operativos de la semana pasada, cuando la Policía de Concordia logró desbaratar una banda delictiva dedicada a trasladar vehículos robados desde Buenos Aires hasta Concordia, utilizando como base operativa la misma zona de Carretera La Cruz, en el sur de la ciudad.

Con este nuevo hallazgo, las autoridades confirmaron que continúa la investigación para determinar si existen vínculos entre los distintos hechos y si los vehículos sustraídos forman parte de una red de comercialización ilegal.

Redaccion de 7Paginas