Continúan las actividades para adultos mayores en distintos barrios de Concordia

Las propuestas se desarrollan semanalmente en diferentes Centros de Jubilados y Pensionados, salones comunitarios y espacios barriales de la ciudad, acercando oportunidades de encuentro y desarrollo personal a vecinos de distintos sectores de Concordia.

La jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de estas iniciativas para fortalecer la calidad de vida de los adultos mayores.

“Estas actividades permiten que nuestros adultos mayores se mantengan activos, compartan experiencias y construyan vínculos que son fundamentales para una vida plena. Cada taller representa una oportunidad para aprender, participar y sentirse parte de una comunidad”.

Asimismo, señaló que la amplia distribución territorial de las propuestas facilita el acceso de vecinos de distintos barrios.

“Trabajamos para acercar estas actividades a cada sector de la ciudad, generando espacios de encuentro que promueven el bienestar, la integración y la participación activa de nuestros adultos mayores”.

AGENDA DE ACTIVIDADES

YOGA

Lunes

9:00 hs en el Centro de Jubilados y Pensionados Andrade (Andrade 300).

10:30 hs en el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviario (La Rioja 440).

15:00 hs en el Centro de Jubilados y Pensionados Nuevo Milenio (Tala 1051).

Martes

9:00 hs en el Centro de Jubilados y Pensionados San Francisco (La Pampa esquina Lieberman).

Miércoles

9:00 hs en el Centro de Jubilados y Pensionados Ciudad Satélite La Bianca (San Juan 3280).

9:00 hs en el Centro de Jubilados y Pensionados Bicentenario (Rivoli 1257).

14:30 hs en el Centro de Jubilados y Pensionados Villa Zorraquín (Vuelta de Obligado y Monseñor Rösch).

Jueves

9:00 hs en la Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes” (Sarmiento 134).

14:15 hs en el Centro de Jubilados y Pensionados Villa Adela (Ecuador 264).

16:00 hs en Plaza Sol (Entre Ríos 1187).

Viernes

9:00 hs en el Salón Comunitario Pancho Ramírez (2 de Abril y Dr. Alda Norte).

9:00 hs en el Salón Comunitario Centenario (Diamante 1575).

MANUALIDADES

Jueves de 14:00 a 17:00 hs en el Centro Cívico (Pellegrini 648).

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Martes y jueves de 9:30 a 10:30 hs en el Centro Cívico (Pellegrini 648).

Viernes de 9:00 a 10:00 hs en el Centro de Jubilados y Pensionados Bicentenario (Rivoli 1257).

INGLÉS PARA VIAJAR

Jueves de 8:30 a 9:30 hs en el Centro Cívico (Pellegrini 648).

TALLER DE MANUALIDADES “BOLSAS RECICLADAS”

Jueves 4 de junio, de 14:00 a 17:00 hs, en el Centro Cívico (Pellegrini 648).

Desde el municipio se invita a los vecinos a acercarse al espacio más próximo a su domicilio y sumarse a las distintas propuestas que se desarrollan durante la semana.

Estas actividades forman parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, una iniciativa impulsada por la gestión municipal que promueve acciones destinadas a fortalecer la integración comunitaria, el desarrollo social y la calidad de vida de los concordienses en los distintos barrios de la ciudad.