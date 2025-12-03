Continúan las inscripciones para la maratón internacional de Reyes

La 47° edición de la Maratón de Reyes comenzó su cuenta regresiva y las inscripciones anticipadas avanzan a paso firme. Los corredores podrán registrarse hasta días previos a la carrera, pero solo hasta el viernes 5 de diciembre tendrán la posibilidad de optar por la musculosa oficial del evento.

La elección entre musculosa o remera estará disponible únicamente para quienes completen su inscripción de manera anticipada antes de la fecha indicada. Cumplido ese plazo, y por motivos de logística de producción, solo estará disponible la prenda con mangas (remera).

Requisitos para optar por musculosa:

Registrarse en: www.encarrera.com.ar/reyes

Abonar la inscripción total, o la primera cuota, antes del viernes 5 de diciembre

Enviar un mensaje vía WhatsApp al 345 528 1855 indicando la elección de MUSCULOSA

Además, las inscripciones también pueden realizarse de manera presencial en la sede de Los Galgos, ubicada en Urquiza 783, planta alta, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00.

Registro online: www.encarrera.com.ar/reyes

Redes oficiales: @maratondereyescdia