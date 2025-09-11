Continúan las jornadas primaverales y anticipan cómo estará el fin de semana en la región de Salto Grande

Para la jornada se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24, con cielo despejado.

Pronóstico extendido

Viernes 13: se prevé un leve descenso de las temperaturas, con mínima de 10 y máxima de 22 grados, acompañado de cielo parcialmente nublado.

Sábado 14: la mañana más fresca de los próximos días, con mínima de 7 grados, pero con ascenso hacia los 22 grados de máxima. El cielo se presentará parcialmente nublado.

Domingo 15: se anticipa una jornada con muy buenas condiciones, con mínima de 13 y máxima de 23 grados, bastante sol y cielo algo nublado.

El SMN confirmó que no se esperan lluvias en todo el fin de semana, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en la región.

Foto Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas