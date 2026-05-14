Continúan los allanamientos y secuestros de armas en la causa del prestamista de Concordia detenido por privación ilegítima de la libertad y lesiones graves

Durante la tarde de este miércoles, personal de distintas áreas y comisarías dependientes de la Jefatura Departamental Concordia realizó un nuevo allanamiento por disposición del Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. María Sero.

La medida se desarrolló en el marco de la causa que investiga la presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones graves sufridas por un hombre, hecho por el cual ya se encuentra detenido Víctor Hugo Olivetti.

Un nuevo allanamiento y el secuestro de un revólver

Según se informó a 7Paginas, a partir de un informe elaborado por la División Policía Científica se logró identificar una huella dactilar positiva, lo que permitió establecer el domicilio frecuentado por otro hombre presuntamente vinculado al hecho investigado.

Con esa información, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles 11 de Noviembre y La Pampa, donde obtuvieron resultados positivos.

En el lugar se secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre .38 Especial, sin cartuchería, que quedó formalmente vinculada a la causa judicial.

El violento episodio investigado

La investigación se originó tras la denuncia de un hombre que aseguró haber sido interceptado en la vía pública por un sujeto que circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok blanca junto a otros cinco individuos.

De acuerdo al relato de la víctima, fue reducido por la fuerza, subido al vehículo y golpeado durante el trayecto. Posteriormente, habría sido trasladado hasta un chatarral ubicado en inmediaciones de calles Isthilart e Italia, propiedad de Olivetti.

Siempre según la denuncia, en el lugar continuaron las agresiones físicas, le sustrajeron documentación y pertenencias personales y fue amenazado con un arma de fuego.

Finalmente, los agresores lo trasladaron hasta inmediaciones de calle Diamante y las vías férreas, donde lo abandonaron desnudo y con las manos atadas.

La hipótesis de una deuda económica

Una de las principales hipótesis que maneja la investigación es que el hecho estaría relacionado con una presunta deuda económica que la víctima mantenía con Olivetti, quien además de poseer chatarrales sería prestamista y tendría vinculación con actividades del rubro frutícola.

A partir de la denuncia, efectivos de Comisaría Séptima, bajo la conducción del comisario David Ortiz, iniciaron las tareas investigativas para localizar domicilios vinculados al sospechoso.

Con las pruebas recolectadas y bajo directivas de la fiscal Daniela Montangie, se solicitaron allanamientos al Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Mauricio Guerrero, incluyendo la orden de detención de Olivetti.

Millonario secuestro y detención

Los primeros procedimientos se realizaron en tres domicilios, entre ellos dos chatarrales y la vivienda del sospechoso ubicada en calles Guarumba y Cortada 49, en barrio Pierrestegui.

En ese lugar se secuestraron municiones de distintos calibres, nueve tarjetas de débito presuntamente retenidas a personas vinculadas a préstamos, anotaciones y una suma de 7.150.000 pesos en efectivo.

Además, los investigadores incautaron la camioneta Volkswagen Amarok blanca que habría sido utilizada durante el hecho denunciado.

Si bien Olivetti no se encontraba inicialmente en el domicilio, posteriormente se presentó durante el operativo y quedó detenido a disposición de la Justicia.

El despliegue policial fue coordinado por el jefe de la División Operaciones, Roberto Barboza, y supervisado por el jefe departamental José María Rosatelli, con participación de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia.