Continúan los beneficios para Gualeguaychú y Entre Ríos en el Carnaval del País

Para esta jornada, los residentes del departamento Gualeguaychú contarán con propuestas exclusivas. Aquellos que deseen disfrutar del desfile de O’Bahía, Papelitos, Ara Yeví y Marí Marí desde sectores preferenciales podrán acceder a importantes descuentos. En el sector VIP, quienes adquieran una mesa con cuatro ubicaciones obtendrán una bonificación equivalente al valor total de la entrada general, aplicada directamente en el costo final del sector.

Como novedad para este fin de semana, el beneficio se extiende también al sector Pullman, donde se aplicará la misma bonificación en cualquier fila, facilitando el acceso a una experiencia preferencial para el público local.

En tanto, el Carnaval del País mantiene su compromiso con toda la región y confirmó el descuento del 50% en la entrada general para los residentes de la provincia de Entre Ríos que asistan al Corsódromo durante la cuarta noche.

Desde la organización se recordó a 7Paginas, que todas las promociones se gestionan únicamente de manera presencial en las boleterías del predio, los días viernes y sábado, siendo requisito indispensable presentar DNI físico que acredite domicilio en Gualeguaychú (para los beneficios en VIP y Pullman) o en cualquier localidad entrerriana (para el descuento en la general).

Las boleterías del Corsódromo funcionan de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, mientras que el sábado la atención es de corrido desde las 9 hasta la finalización del evento.

Para consultas, el público puede comunicarse a los teléfonos 3446-225258, 3446-237776 y 3446-644455.

Además, se recordó que las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo, sujeta a cupo, exclusivamente los días jueves. En los casos en que el CUD acredite acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan sin costo; de lo contrario, el acompañante abona el 50% del valor de la entrada general.