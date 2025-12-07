7PAGINAS

Domingo 7 de diciembre de 2025
Continúan los controles y retenciones en distintos puntos de Concordia

Durante la madrugada de este domingo, entre las 00:00 y las 04:00 horas, se llevó a cabo un importante operativo especial de prevención y control en diferentes sectores de la ciudad de Concordia, en el marco de las acciones habituales destinadas a reforzar la seguridad vial y la prevención del delito.
Los controles, según lo reportado a 7Paginas, se realizaron de manera simultánea en puntos estratégicos como la Costanera, Zona Verde, avenida Frondizzi entre la rotonda de Villa Adela y el acceso a la ciudad, y en la intersección de avenida Los Trabajadores y Ruta 22, en la zona del barrio Las Tejas.

El operativo fue desplegado con la participación de distintas dependencias policiales, entre ellas las comisarías Segunda, Tercera, Octava, Décima, Villa Adela y Frigorífico Yuquerí, además de la Sección Comando Radioeléctrico, la Sección Motorizada y la Sección Cuerpo y Guardia, lo que permitió un amplio despliegue de personal y móviles en toda la ciudad.

Como resultado de las tareas realizadas, se controlaron un total de 74 motovehículos, de los cuales 7 fueron retenidos por no contar con la documentación obligatoria para circular. Asimismo, se inspeccionaron 26 automóviles, en el marco de los controles preventivos y de ordenamiento del tránsito.

 