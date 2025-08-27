Continúan los días soleados, pero se anticipa inestabilidad para la región de Salto Grande

Este miércoles se espera una jornada agradable, con una mínima de 9 grados y una máxima de 21, cielo despejado, humedad elevada que rondará el 98%, vientos calmos y la puesta del sol prevista para las 18:33.

Para el jueves, se anuncia el día más cálido de la semana, con registros que irán de 12° de mínima a 24° de máxima. La mañana será soleada y por la tarde el cielo presentará algo de nubosidad.

La semana laboral cerrará el viernes con una mínima de 11 grados y una máxima de 23, en una jornada con cielo parcialmente nublado.

Fin de semana con inestabilidad

El sábado las temperaturas volverán a subir: mínima de 14° y máxima de 25°, aunque las condiciones comenzarán a desmejorar. El SMN anticipa cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidades de tormentas aisladas (40%) por la tarde.

El domingo se presentará con 16° de mínima y 22° de máxima, acompañado de un panorama de inestabilidad más marcado: entre un 40% y un 70% de probabilidades de tormentas aisladas por la mañana y un 40% durante la tarde.

La inestabilidad se extenderá hasta la mañana del lunes, momento en el cual comenzarán a mejorar las condiciones, dejando atrás un fin de semana marcado por el cambio de tiempo.

