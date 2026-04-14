Continúan los fuertes operativos en barrios de Concordia, secuestran 100 dosis de cocaína

En el marco de las acciones destinadas a combatir la inseguridad y el tráfico de sustancias prohibidas, la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante en las últimas horas un operativo preventivo de saturación que arrojó resultados positivos. El despliegue, que contó con la participación de diversas áreas policiales, se centró en zonas estratégicas de la zona sur y oeste de la ciudad.

El mapa del operativo

Según reporto la policía a 7Paginas, el dispositivo se extendió desde las 19:30 hasta pasadas las 21:45 de ayer, abarcando los barrios Las Tablitas, Cabo 1° Sendros, 90 Viviendas, Cañaveral de Rívoli, Isthilart, Pompeya Sur e Independencia. Según informaron fuentes oficiales, durante el procedimiento se procedió a la identificación de 27 personas que circulaban por la vía pública y se concretó la retención de una motocicleta por falta de documentación reglamentaria.

El hallazgo en Pompeya Sur

El punto culminante de la jornada se dio en inmediaciones del barrio Pompeya Sur. Funcionarios de la Comisaría Segunda detectaron una vivienda abandonada que, según las investigaciones, funcionaba como «aguantadero» y punto de encuentro para la venta de estupefacientes.

Al observar a través de una ventana, los efectivos divisaron lo que parecían ser sustancias prohibidas dispuestas sobre una mesa. Ante esta situación, se dio intervención inmediata al fiscal en turno, Dr. Arias, quien gestionó la correspondiente orden de allanamiento.

Resultados del secuestro

Con la autorización judicial, el personal policial ingresó al inmueble y procedió al secuestro de:

100 envoltorios de nylon («bochitas») con cocaína, listos para su comercialización.

Intervino personal de la División de Policía Científica y de la División Toxicología (Drogas Peligrosas) para realizar los test reactivos y el pesaje correspondiente.