Continúan los fuertes operativos en los barrios de Concordia: secuestraron más drogas

El despliegue comenzó alrededor de las 20:00 horas en la zona de calles La Pampa y las vías, y forma parte de las acciones que buscan desmantelar puntos de venta de estupefacientes y reforzar la seguridad en los barrios más vulnerables de Concordia.

Del procedimiento participaron móviles de la División Operaciones y Seguridad Pública, Sección Cuerpo y Guardia, un móvil de la División GDI de la Departamental Paraná, Sección Motorizada y efectivos motorizados de Cuerpo y Guardia, además de personal de Comisaría Séptima.

Durante el operativo, los funcionarios observaron a un masculino que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga. El individuo fue rápidamente interceptado y, en ese momento, se descartó de una media que llevaba consigo.

En su interior se encontraron varios envoltorios, cuyo contenido fue analizado mediante tareas de campo por parte de la División Drogas Peligrosas, arrojando resultado positivo para cocaína.

Se comunicó el hecho al fiscal de turno, Dr. Figueroa, quien dispuso la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al respecto se dijo a 7Paginas, que el procedimiento se enmarca en la continuidad de los operativos de saturación que se vienen realizando en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de combatir el narcomenudeo y fortalecer la presencia policial en los barrios.