Continúan los fuertes operativos policiales en la ciudad de Concordia

Según lo informado a 7Paginas, los procedimientos se llevan adelante mediante un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. En los operativos participan efectivos de distintas áreas, destacándose la intervención de personal de la División Montada y Canes, móviles policiales, patrullajes en motocicletas y bicicletas, además de efectivos apostados en puntos estratégicos de la ciudad.

Asimismo, se incorpora tecnología de avanzada, como el uso de un dron térmico, lo que permite ampliar el control territorial, mejorar la vigilancia en zonas de difícil acceso y optimizar las tareas preventivas.

Desde la fuerza policial señalaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida en diferentes barrios de Concordia, como parte de una estrategia integral destinada a fortalecer la seguridad ciudadana y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.