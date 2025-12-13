7PAGINAS

Sábado 13 de diciembre de 2025
Continúan los fuertes operativos policiales en todas las arterias de Concordia

En el marco de las políticas de prevención y seguridad ciudadana, este viernes desde las 20 horas se desarrolló un importante operativo policial en distintos sectores de la ciudad de Concordia, con la participación de personal de la Jefatura Departamental Concordia y agentes de Tránsito municipal.
Redacción 7Paginas

El despliegue se llevó adelante bajo los programas “Operativos Barrios Seguros”, “Plaza Segura” y “Control Vehicular”, con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir delitos, garantizar el orden público y asegurar el cumplimiento de las normativas viales.

Como resultado de los controles realizados, se procedió a la identificación de 200 personas, al control de 37 vehículos y a la retención de 21 motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito. Además, se labraron un total de 21 actas de infracción.

El operativo abarcó diversas arterias y puntos estratégicos de la ciudad, combinando tareas de control vehicular con acciones preventivas orientadas a brindar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas de Concordia.

Desde la Jefatura Departamental Concordia destacaron a 7Paginas, que este tipo de procedimientos continuarán realizándose de manera frecuente, reafirmando el compromiso de la fuerza con la seguridad de la comunidad y la prevención del delito en todos los barrios de la ciudad.