Continúan los fuertes operativos policiales en todas las arterias de Concordia

El despliegue se llevó adelante bajo los programas “Operativos Barrios Seguros”, “Plaza Segura” y “Control Vehicular”, con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir delitos, garantizar el orden público y asegurar el cumplimiento de las normativas viales.

Como resultado de los controles realizados, se procedió a la identificación de 200 personas, al control de 37 vehículos y a la retención de 21 motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito. Además, se labraron un total de 21 actas de infracción.

El operativo abarcó diversas arterias y puntos estratégicos de la ciudad, combinando tareas de control vehicular con acciones preventivas orientadas a brindar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas de Concordia.

Desde la Jefatura Departamental Concordia destacaron a 7Paginas, que este tipo de procedimientos continuarán realizándose de manera frecuente, reafirmando el compromiso de la fuerza con la seguridad de la comunidad y la prevención del delito en todos los barrios de la ciudad.