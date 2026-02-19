Continúan los operativos de saturación en barrios de Concordia: secuestran droga y hay detenidos

El procedimiento tuvo como objetivo reforzar la presencia policial y el control en la zona, en respuesta a diferentes situaciones vinculadas a la seguridad y a la presunta comercialización de estupefacientes en la vía pública.

Intentó huir y descartó droga

Según se informó a 7Paginas, mientras los efectivos realizaban patrullaje preventivo en inmediaciones de calles Las Heras y bulevar Yuquerí, observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga.

En ese momento, el sospechoso descartó una media que llevaba entre sus prendas. Tras ser interceptado, se procedió al secuestro del elemento y a la realización del test orientativo correspondiente por parte de personal de la División Drogas Peligrosas.

El análisis arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, ya que en el interior de la media había varios envoltorios con dicha sustancia. Ante esta situación, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Intervención con un menor

En el mismo procedimiento se identificó a un adolescente de 15 años que se encontraba en el lugar. El menor fue trasladado por personal de la Comisaría del Menor y posteriormente entregado a sus progenitores, conforme a lo establecido por la normativa vigente.