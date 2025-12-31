Continúan los operativos preventivos en los barrios de Concordia

El procedimiento se desarrolló entre las 20:00 y las 22:00 horas y abarcó los barrios José Hernández, Isthilart, San Miguel I, Villa Jardín e Independencia, donde efectivos policiales realizaron recorridas, controles e identificación de personas en la vía pública.

Como resultado del operativo, se identificaron un total de 22 personas. Además, alrededor de las 20:15 horas, en el barrio José Hernández, se procedió a la aprehensión de un masculino de 28 años, acusado por el delito de lesiones. El hecho habría ocurrido durante el transcurso del propio operativo, tras la denuncia radicada por la víctima. Según se informó, el individuo contaba con medidas de restricción judicial vigentes, motivo por el cual se dispuso su inmediata detención.

En tanto, cerca de las 21:30 horas, en el barrio Independencia, personal policial trasladó a un masculino a la Jefatura Departamental para su correcta identificación, conforme a los protocolos establecidos.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de operativos preventivos, que buscan fortalecer la seguridad en los distintos sectores de la ciudad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos. Estas acciones continuarán desarrollándose de manera sostenida en diferentes puntos de Concordia.