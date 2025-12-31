7PAGINAS

Miércoles 31 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Continúan los operativos preventivos en los barrios de Concordia

En el marco de las acciones de prevención y seguridad, durante la noche del martes 30 de diciembre se llevó a cabo un operativo preventivo de saturación en distintos barrios de la ciudad de Concordia, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir hechos delictivos.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El procedimiento se desarrolló entre las 20:00 y las 22:00 horas y abarcó los barrios José Hernández, Isthilart, San Miguel I, Villa Jardín e Independencia, donde efectivos policiales realizaron recorridas, controles e identificación de personas en la vía pública.

Como resultado del operativo, se identificaron un total de 22 personas. Además, alrededor de las 20:15 horas, en el barrio José Hernández, se procedió a la aprehensión de un masculino de 28 años, acusado por el delito de lesiones. El hecho habría ocurrido durante el transcurso del propio operativo, tras la denuncia radicada por la víctima. Según se informó, el individuo contaba con medidas de restricción judicial vigentes, motivo por el cual se dispuso su inmediata detención.

En tanto, cerca de las 21:30 horas, en el barrio Independencia, personal policial trasladó a un masculino a la Jefatura Departamental para su correcta identificación, conforme a los protocolos establecidos.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de operativos preventivos, que buscan fortalecer la seguridad en los distintos sectores de la ciudad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos. Estas acciones continuarán desarrollándose de manera sostenida en diferentes puntos de Concordia.