Continúan los trabajos de mantenimiento en la Autovía del Mercosur

Según se informó a 7Paginas, los trabajos incluyen tareas de bacheo, mejoramiento de losas de hormigón, corte de pasto y mantenimiento general de banquinas a lo largo de distintos tramos de la autovía. Estas acciones forman parte de un plan integral destinado a optimizar el estado de la calzada y su entorno.

Asimismo, se están llevando adelante tareas de reconstrucción de sectores de hormigón deteriorado, junto con mejoras en la estructura edilicia de las estaciones de peaje, buscando garantizar un mejor servicio y mayor seguridad tanto para los usuarios como para el personal que allí se desempeña.

En paralelo, se ejecutan intervenciones específicas en las banquinas, especialmente en el sector inferior de las barandas, con el objetivo de facilitar el drenaje del agua sobre la calzada en puntos considerados neurálgicos, detectados durante los últimos días de intensas lluvias.

Desde el área responsable de las obras se solicitó a los conductores circular con precaución por las zonas donde se desarrollan los trabajos y respetar la señalización dispuesta, a fin de resguardar la seguridad vial y la integridad del personal que se encuentra trabajando en el lugar.