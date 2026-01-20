7PAGINAS

Martes 20 de enero de 2026
Continúan los trabajos de reparación y mantenimiento en la Autovía Artigas

Desde Autovía del Mercosur informaron a 7Paginas, que durante el comienzo de esta semana se llevan adelante distintos trabajos de mantenimiento y reparación sobre la Autovía Artigas y rutas nacionales que atraviesan la región, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de transitabilidad.
En lo que respecta a la Ruta Nacional 14, se realizan tareas de corte de pasto en el tramo comprendido entre Ceibas y Gualeguaychú. Además, se ejecuta bacheo de calzada con mezcla asfáltica entre Ceibas y el kilómetro 20, en sentido descendente. A su vez, se lleva adelante la limpieza de sumideros ubicados en el cantero central, en el tramo que une Colón con San José.

Por otra parte, sobre la Ruta Nacional 12, se están efectuando trabajos de reparación de calzada sobre el puente ubicado en el kilómetro 121, en sentido Sur–Norte, lo que implica una reducción de carril en ese sector. También se desarrollan tareas de bacheo con mezcla asfáltica entre el Puente Mitre y Ceibas.

En cuanto a las estaciones de peaje, se informó que continúan las obras de reparación de losas de hormigón en el Peaje Yeruá.

Desde la concesionaria solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por las zonas de obra, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal que trabaja en los distintos frentes, a fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad vial.