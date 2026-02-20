Contra la reforma laboral: en Concordia marcharon al grito de “¿dónde está la gloriosa CGT?”

La convocatoria tuvo lugar a las 19 horas en la plaza Urquiza. Desde allí, los participantes marcharon por calle Urquiza hasta la plaza 25 de Mayo, donde se realizó la concentración final. La movilización se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes.

La protesta fue impulsada por gremios como ATE y AGMER, entre otros sectores sindicales y sociales que expresaron su rechazo a los cambios propuestos en la legislación laboral.

Críticas a la CGT y al Gobierno nacional

Durante el recorrido, los manifestantes entonaron cánticos dirigidos tanto contra la conducción de la CGT como contra el gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

+“¿Dónde está la gloriosa CGT?” y “¿Dónde está, que no se ve…?” fueron algunas de las consignas que se repitieron, marcando el malestar de un sector de trabajadores ante lo que consideran una falta de posicionamiento más firme de la central obrera frente al tratamiento de la reforma.

También hubo fuertes cuestionamientos hacia la administración nacional, a la que responsabilizaron por el impulso del proyecto que, según los organizadores, implica una pérdida de derechos laborales.

Escasa presencia de dirigentes locales

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la reducida participación de referentes sindicales de Concordia, más allá de las organizaciones convocantes. A pesar de ello, los presentes mantuvieron una columna sostenida durante todo el trayecto y culminaron la jornada con intervenciones y expresiones de rechazo a la iniciativa debatida en el ámbito legislativo nacional.

La movilización se enmarca en una serie de manifestaciones que se replicaron en distintos puntos del país y que tuvo su epicentro en el congreso nacional mientras avanzaba la discusión parlamentaria.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas