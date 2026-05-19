Contrabando en Concordia: Prefectura secuestró mercadería valuada en $43 millones

En un procedimiento realizado en la tarde de este lunes, personal de la Prefectura Naval Argentina frustró un importante intento de contrabando en la costa de Concordia, logrando el secuestro de un cargamento ilegal cuyo valor comercial supera los 43 millones de pesos.

El operativo se llevó a cabo a la altura del kilómetro 329,6 del Río Uruguay, en la zona ribereña conocida habitualmente como “El Cuadrado”. Las acciones se encuadran dentro de las directivas de control e inspección fluvial que conduce el Prefecto Jorge Ribinski.

Según el reporte oficial brindado a 7Paginas, el despliegue de los efectivos fluviales sorprendió a los contrabandistas en plena actividad. Al percatarse de la inminente llegada del personal de Prefectura, los involucrados optaron por abortar la maniobra: abandonaron la embarcación en la costa y se dieron a la fuga rápidamente, perdiéndose en la densa vegetación de la zona ribereña.

El detalle de lo incautado

Al revisar la zona y la embarcación abandonada (la cual poseía un motor fuera de borda), los uniformados constataron la presencia de una gran cantidad de bultos. En total, se contabilizaron 1.891 productos de origen extranjero que carecían del correspondiente aval aduanero para su ingreso al país.

Entre los elementos secuestrados se destacan:

Prendas de vestir

Desodorantes

Cremas anestésicas

Cigarrillos electrónicos

Tanto el cargamento de mercadería como la embarcación utilizada para el traslado fueron incautados de forma inmediata. La totalidad de los elementos, valuados en más de $43.000.000, quedaron a resguardo y a disposición de la Justicia Federal de Concordia, que ya interviene en la causa por infracción a la Ley de Código Aduanero.