Contrabando en Concordia: secuestran más de 11.000 paquetes de cigarrillos en Pampa Soler

Según se informó a 7Paginas, en las primeras horas de la mañana de este viernes, la Policía de Concordia logró desbaratar un importante traslado de mercadería de contrabando en la zona de Pampa Soler. El procedimiento, fruto del trabajo coordinado entre personal de la Comisaría Quinta y Comisaría Sexta, tuvo lugar a unos 2.000 metros al sur de la calle Intendente Pedro Urruzola.

El procedimiento

Durante las tareas de prevención, los efectivos interceptaron una camioneta Chevrolet S10 de color gris y doble cabina. El vehículo era conducido por una mujer de 43 años. Al realizar la inspección visual, los agentes notaron que la caja del rodado transportaba una carga voluminosa oculta bajo una malla media sombra.

Al profundizar la requisa, se hallaron numerosos bultos envueltos en bolsas de consorcio negras, tanto en la caja como en el interior del habitáculo. Tras la apertura de los mismos, se confirmó que se trataba de cajas de cigarrillos de origen extranjero, marca Gift, que carecían de los avales aduaneros correspondientes.

Intervención federal

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal, el cual dispuso que el operativo fuera trasladado a la sede de la Comisaría Quinta para realizar el conteo pormenorizado de la mercadería y las actuaciones de rigor.

El saldo final del secuestro arrojó cifras contundentes:

11.500 paquetes de cigarrillos (de 20 unidades cada uno).

Una camioneta Chevrolet S10, la cual quedó secuestrada como instrumento del delito.

En cuanto a la conductora, se procedió a su correcta identificación y quedó supeditada a la causa por infracción a la Ley de Contrabando. Este nuevo golpe al mercado ilegal reafirma el compromiso de las fuerzas de seguridad locales en el control de las zonas ribereñas y caminos vecinales de la ciudad.