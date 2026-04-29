Contrabando frustrado en el río Uruguay: abandonaron una carga millonaria al sur de Concordia

El hecho, según se informó a 7Paginas, ocurrió en horas de la tarde de este martes, cuando personal de Prefectura Concordia, bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski, realizaba tareas de patrullaje aguas abajo de la ciudad, al sur de la costanera local, sobre el Río Uruguay.

En ese contexto, los efectivos detectaron una situación sospechosa compatible con una maniobra de contrabando. Al aproximarse al lugar, observaron un bote de chapa a remos encallado en la costa, junto a varios individuos que, al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga aprovechando la vegetación y las características del terreno.

En la embarcación se hallaron tres bultos de grandes dimensiones, de color negro, que fueron trasladados a sede prefecturiana para su inspección. Allí se constató que contenían más de 900 unidades de cigarrillos electrónicos de las marcas Lost Mary y Elfbar Trio.

Según se informó, el valor total de la mercadería incautada supera los 32 millones de pesos, lo que da cuenta de la magnitud del intento de contrabando.

Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar del personal permitió frustrar la maniobra ilegal y remarcaron la importancia de los patrullajes constantes en la zona para prevenir este tipo de delitos, reafirmando la presencia de Prefectura en la protección de las aguas y la seguridad de la comunidad.