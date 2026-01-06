Contratos caídos en Concordia: familiares de políticos, sindicalistas y militantes figuran en la lista

Según esa nómina a la que tuvo acceso 7Paginas, de carácter extraoficial y atribuida a las redes sociales, entre las personas cuyos contratos no fueron renovados figuran familiares de ex funcionarios municipales, dirigentes políticos, sindicalistas y militantes de distintos espacios del peronismo local, lo que reavivó el debate político y social en la ciudad.
Siempre de acuerdo a la información que acompaña la publicación viral, se mencionan, entre otros casos, a un hijo del ex secretario de Obras Públicas Mendieta, un familiar del ex tesorero municipal Álvaro Sierra, una cuñada del ex secretario de Deportes Marcelo Cresto y familiares del ex coordinador de Comisiones Vecinales Jaime Cisneros.
También aparecen nombres vinculados a referentes políticos y sociales, como integrantes del sector que responde a Leticia Ponzinibbio de la Fundación Conased, entre ellos María Verónica Kinderknecht y César Dobler. Asimismo, figura Juan Martín Laffitte, ex candidato a concejal del espacio de Eduardo Asueta, quien en su momento protagonizó un reclamo público por una banca, y Joaquín Meyer, identificado con el sector de Mariela Cresto, quien tuvo exposición mediática en las últimas horas.
Además, el listado hace referencia a hijos de empleados municipales y personas que, según se indica, habrían accedido a los contratos a través de gestiones sindicales, así como amigos y allegados a distintos dirigentes.
La difusión de esta nómina, que incluye más de un centenar de nombres, profundizó el malestar social y político en Concordia, en un contexto donde los trabajadores afectados reclaman explicaciones y la reapertura del diálogo con el Ejecutivo municipal. Desde el municipio, hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial respecto de la lista que circula ni sobre los criterios utilizados para la baja de los contratos.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y promete nuevos capítulos, con medidas gremiales en evaluación y un clima de creciente tensión en distintas dependencias municipales.
Listado:
