Contratos caídos: largas colas y fuerte protesta en la Dirección de Tránsito de Concordia

La protesta fue acompañada por dirigentes de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC), quienes respaldaron el reclamo de los empleados autoconvocados que exigen respuestas del Ejecutivo municipal ante la no renovación de los contratos vencidos a fin de año.

La situación generó complicaciones en la atención al público, ya que en el edificio convivieron los reclamos gremiales con vecinos que aguardaban realizar distintos trámites vinculados al área de Tránsito. El clima fue de tensión, con carteles, cánticos y presencia permanente de representantes sindicales.

Desde la UOEMC informaron a 7Paginas que el secretario general del gremio, Maximiliano Torres, se encuentra siguiendo los pasos legales correspondientes para obtener una respuesta concreta sobre la situación de los trabajadores afectados.

Comunicado gremial

A través de un documento difundido en las últimas horas, la UOEMC repudió la decisión del gobierno municipal de no renovar más de 130 contratos. En el escrito, el gremio advirtió que la medida “deja sin sustento a numerosas familias que percibían ingresos cercanos a los 500 mil pesos, afectando directamente su derecho al trabajo y a una vida digna”.

Asimismo, el sindicato cuestionó el criterio del ajuste y señaló que “resulta inadmisible que, mientras se mantiene a más de un centenar de funcionarios con sueldos superiores a los 2 millones de pesos, el recorte recaiga sobre quienes menos tienen”.

El comunicado concluye con una advertencia clara por parte del gremio: “la lucha recién empieza”, anticipando que las medidas de fuerza y los reclamos podrían intensificarse en los próximos días si no hay una respuesta favorable por parte del Ejecutivo municipal.