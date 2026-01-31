7PAGINAS

Sábado 31 de enero de 2026
Contratos: el municipio de Concordia apeló un fallo en contra y fue notificado de otro a favor

Este viernes se conocieron dos fallos judiciales vinculados a acciones de amparo presentadas durante la feria judicial por ocho trabajadores municipales a quienes no se les renovó el contrato al finalizar el año 2025, con resoluciones dispares para la Municipalidad de Concordia.
El primero de los fallos, dado a conocer en horas de la mañana, ordenó la reincorporación inmediata de un trabajador contratado. Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal confirmaron que la sentencia fue apelada, y desde el área de Asuntos Judiciales se explicó a un cronista de 7Paginas, que la presentación se fundamenta en la “existencia de algunas cuestiones de carácter técnico y procedimental vinculadas a la acción de amparo que entendemos deben ser revisadas por una instancia superior”.

Ya por la tarde, la Municipalidad fue notificada de una segunda sentencia, correspondiente a otro amparo iniciado en el mismo contexto, que en este caso resultó favorable al municipio.

De este modo, el escenario judicial actual muestra un proceso con resolución favorable a la comuna y otro que se encuentra en etapa de apelación. Frente a esta situación, desde el gobierno local señalaron que lo más prudente es respetar los tiempos judiciales y permitir que la Justicia actúe con total independencia, tanto en estos casos como en el resto de los expedientes en trámite.

En relación al primer fallo, que ordena la reincorporación del trabajador a partir del primer día hábil, es decir, el próximo lunes, cabe aclarar que, al encontrarse la apelación ya formalmente en curso, el empleado no podrá retomar sus funciones hasta que exista un nuevo pronunciamiento judicial que resuelva de manera definitiva la cuestión.

