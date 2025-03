Control policial en Federación reveló que un alto número de motociclistas, son infractores

Durante el procedimiento, el personal policial retuvo un total de 19 motocicletas, detectando múltiples infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Entre las irregularidades más frecuentes, se constató que la mayoría de los conductores circulaban sin casco protector, muchos carecían de licencia de conducir habilitante y del seguro obligatorio. Además, se identificó a menores de edad manejando estos vehículos, lo que representa un riesgo aún mayor.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de operativos, no solo para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, sino también para generar conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de conducir con responsabilidad. «Estos controles buscan que las personas tomen real dimensión del peligro que implica no respetar las normas de tránsito. Lamentablemente, los accidentes graves suelen involucrar a motociclistas que no llevaban casco o que no contaban con la documentación mínima exigible», expresaron desde la organización del operativo.

El llamado de las autoridades es claro: respetar las normativas no solo evita sanciones, sino que también salva vidas. «Sepan cuidar y cuidarse», concluyeron.