Control por escape libre en Federación, dio con una moto con motor adulterado

El operativo fue llevado a cabo por personal policial que intervino tras ser alertado por el ruido de un escape libre. Al momento de la identificación, los efectivos constataron que el rodado, además de carecer de las condiciones reglamentarias de circulación, tenía el número de motor adulterado.

El conductor, que se encontraba en el lugar, reconoció haber adquirido la moto en otra ciudad y presentó documentación que no resultó válida.

Ante esta situación, se dio intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso el secuestro del vehículo y el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar el origen del motovehículo y posibles responsabilidades penales.

Desde la policía se dijo a 7Paginas, que este procedimiento forma parte de los controles preventivos que la policía viene realizando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir ruidos molestos y verificar el estado legal de los rodados que circulan en la vía pública.