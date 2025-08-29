7PAGINAS

Jueves 28 de agosto de 2025
Controladores de boliches bailables reclaman mejoras salariales y laborales en Concordia

En Concordia, un grupo de más de 100 controladores de boliches bailables —conocidos popularmente como “patovicas”— presentó un reclamo formal para que se reconozcan y respeten sus derechos laborales. La solicitud fue impulsada por el licenciado Héctor Olivera (Foto) , quien advirtió sobre las condiciones precarias en las que actualmente se desempeñan los trabajadores de este rubro.
Redacción 7Paginas

Según expusieron, los controladores cumplen con lo establecido por la Ley Nacional 26.370 de Espectáculos Públicos y Privados y la ordenanza municipal vigente, pero denuncian que no reciben una remuneración justa ni la protección que corresponde por ley.

Las principales demandas

Entre los reclamos planteados, los trabajadores exigen:

Mejora en la remuneración.

Respeto a los convenios colectivos de trabajo.

Un jornal mínimo de $40.000 pesos por noche, considerando las horas nocturnas y la naturaleza riesgosa de la tarea.

Protección laboral y seguros que garanticen cobertura en caso de incidentes.

Intervención oficial

Ante esta situación, solicitaron la intervención de los Ministerios de Trabajo en los niveles local, provincial y nacional, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los trabajadores.

Una actividad regulada por ley

Cabe recordar que la Ley Nacional 26.370 regula la actividad de los controladores de espectáculos públicos y privados en Argentina, estableciendo que quienes cumplen esta función deben estar debidamente capacitados, habilitados y registrados. Sin embargo, los trabajadores denuncian que en la práctica esa regulación no se traduce en condiciones salariales ni de seguridad acordes.

“Los controladores cumplen un rol fundamental en la seguridad de los espacios nocturnos, pero todavía no se les reconoce con justicia ni en el salario ni en la protección laboral”, señalaron en el reclamo.

