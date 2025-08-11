Contundente respaldo interno a la lista de Benedetti y Schneider en la UCR entrerriana

Con un 70% de respaldo —4.954 votos frente a los 2.239 obtenidos por la Lista 1 “Activa”—, los afiliados avalaron de manera contundente la decisión partidaria de ampliar la alianza provincial, en sintonía con lo dispuesto por el Congreso Partidario.

En toda la provincia, el radicalismo volvió a marcar un precedente político al desarrollar comicios abiertos con el sistema de boleta única de papel, una herramienta que promueve en el plano legislativo para las elecciones generales.

“Hoy es una muestra de que el radicalismo entrerriano está comprometido con el progreso y el desarrollo de nuestra provincia. Este respaldo es un mensaje claro para el norte trazado por la gestión”, expresó Schneider.

“Celebramos el triunfo de nuestra lista, que confirma el apoyo de los afiliados a la decisión de ampliar la alianza. El radicalismo entrerriano volvió a demostrar su apego a las instituciones y su conducta democrática. Gracias a todos los que, en momentos difíciles, se acercaron a votar en cada rincón de la provincia”, agregó Benedetti.

Resultados en Concordia

En el departamento Concordia, la victoria fue categórica para la Lista 2, que se impuso con el 83% de los votos frente al 17% de la Lista 1.

Diputados: Lista 1: 101 votos – Lista 2: 551 votos

Senadores: Lista 1: 108 votos – Lista 2: 536 votos

Resultados en Federación

En el departamento Federación, el Comité Departamental informó los siguientes resultados:

Senadores: Lista 1 Militancia Activa (Rubén Pagliotto y María Elena Herzovich) 189 votos – Lista 2 Corriente para Construir 356 votos.

Diputados: Lista 1 175 votos – Lista 2 415 votos.

Votos en blanco: 42

Votos anulados: 7

Redaccion de 7Paginas