Contundente triunfo de La Libertad Avanza en Chajarí: superó por más de 7 mil votos a Fuerza Entre Ríos

En la categoría a diputados nacionales, La Libertad Avanza obtuvo 12.479 votos, lo que representa un 59,90% del total, frente a los 5.806 sufragios (27,87%) alcanzados por Fuerza Entre Ríos. En tercer lugar se ubicó Ahora 503, con 3,77%; seguido por el Partido Socialista (2,92%), Nueva Izquierda (2,32%), Unión Popular (1,76%) y el Movimiento al Socialismo, que sumó 1,41%.

En tanto, en la categoría de senadores nacionales, los resultados mantuvieron una tendencia similar. La Alianza LLA cosechó 13.622 votos (59,05%), mientras que Fuerza Entre Ríos reunió 6.833 votos (29,62%). Completaron el cuadro electoral: Ahora 503 con 3,93%, el Partido Socialista con 2,29%, Unión Popular Federal con 1,78%, Nueva Izquierda con 1,76%, y el Movimiento al Socialismo con 1,53%.

La jornada electoral transcurrió con normalidad y alta participación, alcanzando un 74 por ciento del padrón.

Con estos resultados, Chajarí ratifica el fuerte acompañamiento al espacio libertario, que consolida su presencia en la provincia de Entre Ríos y refuerza el liderazgo del proyecto político impulsado por el presidente Javier Milei.

Con informacion de Chajari al Dia