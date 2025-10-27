7PAGINAS

Lunes 27 de octubre de 2025
Contundente triunfo de La Libertad Avanza en Chajarí: superó por más de 7 mil votos a Fuerza Entre Ríos

Con el 98 por ciento de las mesas escrutadas, la Alianza La Libertad Avanza (LLA) logró un amplio triunfo electoral en la ciudad de Chajarí, imponiéndose por más de 7 mil votos de diferencia sobre la fuerza opositora Fuerza Entre Ríos, en el marco de las elecciones legislativas nacionales desarrolladas este domingo.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

En la categoría a diputados nacionales, La Libertad Avanza obtuvo 12.479 votos, lo que representa un 59,90% del total, frente a los 5.806 sufragios (27,87%) alcanzados por Fuerza Entre Ríos. En tercer lugar se ubicó Ahora 503, con 3,77%; seguido por el Partido Socialista (2,92%), Nueva Izquierda (2,32%), Unión Popular (1,76%) y el Movimiento al Socialismo, que sumó 1,41%.

En tanto, en la categoría de senadores nacionales, los resultados mantuvieron una tendencia similar. La Alianza LLA cosechó 13.622 votos (59,05%), mientras que Fuerza Entre Ríos reunió 6.833 votos (29,62%). Completaron el cuadro electoral: Ahora 503 con 3,93%, el Partido Socialista con 2,29%, Unión Popular Federal con 1,78%, Nueva Izquierda con 1,76%, y el Movimiento al Socialismo con 1,53%.

La jornada electoral transcurrió con normalidad y alta participación, alcanzando un 74 por ciento del padrón.

Con estos resultados, Chajarí ratifica el fuerte acompañamiento al espacio libertario, que consolida su presencia en la provincia de Entre Ríos y refuerza el liderazgo del proyecto político impulsado por el presidente Javier Milei.

Con informacion de Chajari al Dia