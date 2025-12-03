Convenio del Municipio de Colonia Ayuí y la Cooperativa eléctrica impulsará mejoras en el Alumbrado Público

De la reunión participaron además el Secretario de Gobierno y Hacienda Cr. Esteban Rosatelli, el vicepresidente de la Cooperativa Cr. Martín Santana y miembros del Consejo Directivo de la empresa.

En la reunión de trabajo se concretó la firma del convenio a través del cual se realizará la renovación, ampliación y modernización del Alumbrado Público en el sector comprendido por las calles Avenida 9 de Julio al oeste, calle San Ramón al este, calle Juan Carlos Challier al sur y calle José Gervasio Artigas al norte.

Estas obras permitirán mejorar la calidad lumínica a la vez que al instalarse luces LED también representan un ahorro y cuidado del uso energético.

Los trabajos serán llevados adelante por personal de la Cooperativa Eléctrica en un plazo de 60 días a partir de la fecha de inicio, y la financiación corresponde a la ejecución de recursos municipales.

“Lo que se recauda por la Tasa Municipal de Alumbrado se reinvierte exclusivamente en nuevas obras energéticas y de iluminación para beneficio de toda la comunidad. Esta forma de trabajo ordenado, nos permitió realizar a principios de este año la primera parte del Programa de Modernización del Alumbrado Público, en el Barrio 30 Viviendas, y ahora poner en marcha esta segunda etapa que abarca a un amplio sector de Colonia Ayuí”, explicó el intendente Marticorena.

“Los aportes de los vecinos en Tasas Municipales son devueltos a los vecinos con mejores servicios y más obras”, enfatizó el jefe comunal.

La reunión fue propicia para avanzar en otros proyectos de obras y desarrollo en Colonia Ayuí, que a partir del trabajo en conjunto del Municipio con la Cooperativa Eléctrica se podrán planificar para el siguiente año.