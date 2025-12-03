7PAGINAS

Martes 2 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Convenio del Municipio de Colonia Ayuí y la Cooperativa eléctrica impulsará mejoras en el Alumbrado Público

Este lunes, el intendente de Colonia Ayuí José Marticonera y el presidente de la Cooperativa Eléctrica Marcelo Spinelli, mantuvieron una reunión en la que firmaron un convenio para impulsar mejoras en el Alumbrado Público.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

De la reunión participaron además el Secretario de Gobierno y Hacienda Cr. Esteban Rosatelli, el vicepresidente de la Cooperativa Cr. Martín Santana y miembros del Consejo Directivo de la empresa.

En la reunión de trabajo se concretó la firma del convenio a través del cual se realizará la renovación, ampliación y modernización del Alumbrado Público en el sector comprendido por las calles Avenida 9 de Julio al oeste, calle San Ramón al este, calle Juan Carlos Challier al sur y calle José Gervasio Artigas al norte.

Estas obras permitirán mejorar la calidad lumínica a la vez que al instalarse luces LED también representan un ahorro y cuidado del uso energético.

Los trabajos serán llevados adelante por personal de la Cooperativa Eléctrica en un plazo de 60 días a partir de la fecha de inicio, y la financiación corresponde a la ejecución de recursos municipales.

“Lo que se recauda por la Tasa Municipal de Alumbrado se reinvierte exclusivamente en nuevas obras energéticas y de iluminación para beneficio de toda la comunidad. Esta forma de trabajo ordenado, nos permitió realizar a principios de este año la primera parte del Programa de Modernización del Alumbrado Público, en el Barrio 30 Viviendas, y ahora poner en marcha esta segunda etapa que abarca a un amplio sector de Colonia Ayuí”, explicó el intendente Marticorena.

“Los aportes de los vecinos en Tasas Municipales son devueltos a los vecinos con mejores servicios y más obras”, enfatizó el jefe comunal.

La reunión fue propicia para avanzar en otros proyectos de obras y desarrollo en Colonia Ayuí, que a partir del trabajo en conjunto del Municipio con la Cooperativa Eléctrica se podrán planificar para el siguiente año.

 