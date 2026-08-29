Convicción Peronista apuesta a la reconstrucción del PJ de Concordia “desde el territorio”

La Agrupación Convicción Peronista Concordia continúa desplegando una agenda territorial con encuentros en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de escuchar las demandas de los vecinos y avanzar en una propuesta de reconstrucción del peronismo local.

En ese marco, durante la noche de este viernes 28 de agosto, referentes, militantes, dirigentes gremiales y sociales volvieron a reunirse en la Seccional Cuarta Nor Oeste, en una actividad organizada por José Catalini junto a una mesa integrada por referentes políticos, gremialistas, actores sociales, integrantes de comisiones vecinales, organizaciones religiosas y profesionales vinculados a la salud, educación y seguridad.

Desde el espacio definieron el encuentro como una instancia de “construcción colectiva”, basada en el contacto directo con los distintos sectores de la comunidad.

“Estamos caminando, reuniéndonos con compañeros, compañeras, militantes y quienes se suman día a día. Estamos escuchando activamente desde las bases”, expresaron desde Convicción Peronista.

“La reconstrucción no puede hacerse desde un escritorio”

Uno de los ejes planteados por la agrupación es la necesidad de recuperar el contacto con la realidad cotidiana de los concordienses.

“Entendemos que la reconstrucción de nuestro tejido social de Concordia no puede hacerse desde un escritorio, encerrados y peleando por quién tuvo la culpa”, señalaron.

En ese sentido, sostuvieron que la construcción política debe realizarse “en el territorio, cara a cara”, escuchando las preocupaciones de quienes atraviesan dificultades económicas, pérdida de poder adquisitivo, problemas laborales y situaciones que afectan a las familias.

Entre las principales demandas que la agrupación busca relevar aparecen cuestiones vinculadas al empleo, seguridad, servicios públicos, infraestructura, educación y oportunidades para los jóvenes, además del impacto de la situación económica sobre los ingresos de las familias.

Reclamo por la normalización del PJ

En paralelo al trabajo territorial, Convicción Peronista volvió a reclamar la normalización del Partido Justicialista de Concordia.

La agrupación anunció que presentó nuevamente una nota ante el PJ Provincial, con pedido de pronto despacho, para solicitar la normalización de la sede partidaria local.

“Lo dijimos desde el mes de mayo de 2026: el Partido Justicialista de Concordia necesita ser normalizado, legitimado, y hay una sola forma: elecciones internas abiertas”, afirmaron.

Además, indicaron que continúan trabajando en la incorporación de afiliaciones al Partido Justicialista, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del espacio.

“La unidad se construye caminando”

Otro de los planteos centrales de la agrupación apunta a la necesidad de construir la unidad del peronismo concordiense, aunque con una mirada que vaya más allá de un acuerdo electoral.

Desde Convicción Peronista cuestionaron que la discusión política se concentre exclusivamente en eventuales candidaturas y plantearon que primero deben recuperarse los vínculos con la sociedad y elaborarse un proyecto colectivo.

“La unidad que necesitamos no puede ser solamente una fotografía electoral. Tiene que ser una unidad con contenido, con un programa de gobierno, con participación de la militancia y con capacidad de volver a representar las necesidades de los concordienses”, sostuvieron.

En esa línea, remarcaron que el peronismo debe ser capaz de reconocer errores y recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Tenemos que volver a militar, a convencer, a sumar, a creer en nuestro Movimiento Nacional Justicialista, reconocer errores, recuperar la confianza y construir una propuesta política que surja de la realidad concreta de Concordia”, manifestaron.

Un peronismo abierto y participativo

La agrupación planteó como objetivo contribuir a la construcción de “un gran espacio de unidad del peronismo de Concordia”, con una propuesta renovada y vinculada con las necesidades de la ciudad.

Para Convicción Peronista, ese espacio debería ser abierto, participativo y arraigado en los barrios, además de tener capacidad para dialogar con distintos sectores y encontrar puntos de encuentro.

“Creemos que la política vuelve a tener sentido cuando se hace caminando el territorio y escuchando a la gente”, expresaron a 7Paginas.

Con ese horizonte, la agrupación cerró su convocatoria bajo una consigna que sintetiza el perfil que busca imprimirle a su construcción política: “Un peronismo en movimiento. Un peronismo que escucha. Un peronismo que construye unidad”.

El mensaje final fue también una definición de método: “Camina. Escucha. Propone. Construye”.