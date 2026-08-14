Convicción Peronista Concordia: “PASO o sin PASO, debe haber normalización”

Convicción Peronista Concordia volvió a poner sobre la mesa la discusión por el futuro del Partido Justicialista en la ciudad y reclamó que, independientemente de que finalmente haya o no elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se avance con la normalización del PJ local.

El planteo fue presentado formalmente ante el PJ de Entre Ríos en mayo de 2026 y contempla, además, la recuperación de las Unidades Básicas y la convocatoria a elecciones internas.

Desde el espacio señalaron a 7Paginas, que el futuro del peronismo concordiense “no puede decidirse en una mesa chica” y remarcaron que la legitimidad debe surgir de los afiliados, la militancia y la participación democrática.

El desafío de recuperar la participación

Uno de los datos utilizados por Convicción Peronista para fundamentar su reclamo corresponde a la última elección interna partidaria.

Según señalaron, en 2024 el PJ de Concordia contaba con un padrón de aproximadamente 16.000 afiliados, pero solamente 1.251 compañeros y compañeras participaron de aquella interna.

Para el sector, el debate no debería limitarse a determinar quién ganó aquella elección, sino a encontrar los mecanismos que permitan recuperar la participación de los miles de afiliados que dejaron de concurrir a las instancias partidarias.

“El desafío no es solamente quién ganó aquella interna: el desafío es volver a convocar a los miles que dejaron de participar”, expresaron.

En ese sentido, plantearon una serie de objetivos para la reconstrucción partidaria: abrir el Partido, reactivar las Unidades Básicas, convocar a elecciones y recuperar la participación de la militancia.

Una unidad con participación

Convicción Peronista sostuvo que busca la unidad del peronismo, aunque aclaró que esa unidad debe construirse a partir de la participación y no de acuerdos cerrados entre pocos dirigentes.

“Si existen distintos proyectos y sectores, que se presenten y que los afiliados decidan”, plantearon desde el espacio, al tiempo que cuestionaron que determinados dirigentes puedan atribuirse una representación que, según señalaron, no haya sido obtenida democráticamente.

El planteo se produce en un escenario en el que distintos sectores del peronismo de Concordia comenzaron a discutir la reorganización partidaria y las estrategias electorales de cara a 2027.

Convocatoria a todos los sectores

Desde Convicción Peronista Concordia también realizaron una convocatoria abierta a los distintos sectores del justicialismo local.

El espacio invitó a participar a “todos los compañeros y compañeras que quieran aportar a la reconstrucción del peronismo”, independientemente de la agrupación o sector al que pertenezcan.

En ese marco, anunciaron que ya se encuentran organizando cuatro actividades territoriales junto a militantes, gremios, organizaciones y vecinos.

Con una fuerte reivindicación de la participación democrática, el sector cerró su pronunciamiento con una consigna que sintetiza su posición frente al debate interno: “La legitimidad no se autodeclara. La legitimidad se vota”.

Y ratificó su postura: “PASO o sin PASO, debe haber normalización del PJ Concordia”.