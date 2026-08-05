Convicción Peronista Concordia rechazó el proyecto para modificar la Ley de Tierras y cuestionó al Gobierno nacional

A través de un comunicado, el espacio político sostuvo que la iniciativa impulsada por la administración del presidente Javier Milei representa un riesgo para la soberanía nacional al flexibilizar los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Según señalaron a 7Paginas, el proyecto contempla elevar del 15 al 25 por ciento el porcentaje máximo de extranjerización de tierras rurales, lo que, a criterio de la agrupación, favorecería el ingreso de grandes fondos de inversión y corporaciones internacionales sobre recursos estratégicos del país.

Respaldo a la postura de Adán Bahl

En el documento, Convicción Peronista destacó las declaraciones del senador nacional Adán Bahl, quien calificó la iniciativa como «un gran monstruo que el Gobierno avanza en el Congreso para sacrificar el futuro de la Argentina».

Asimismo, señalaron que el legislador entrerriano advirtió que el proyecto «se presenta con una etiqueta atractiva vinculada a la propiedad privada, pero en realidad pone en riesgo un recurso estratégico y no renovable como la tierra».

En ese marco, el espacio político aseguró que el peronismo votará en contra de la propuesta cuando sea tratada en la Cámara de Senadores.

Críticas a Francisco Azcué

La agrupación también dirigió cuestionamientos al intendente de Concordia, Francisco Azcué, a quien acusó de mantener un alineamiento político con el Gobierno nacional.

En el comunicado sostuvieron que el jefe comunal «guarda silencio» frente a una iniciativa que, según entienden, afecta los intereses de Entre Ríos y de la región.

Defensa de la soberanía

Convicción Peronista afirmó que la modificación de la Ley de Tierras beneficiaría principalmente a fondos internacionales y grandes grupos económicos interesados en acceder a tierras productivas, recursos hídricos y otros bienes naturales estratégicos.

En contraposición, consideraron que la medida perjudicaría a los productores locales, a las economías regionales y al desarrollo futuro del país.

Finalmente, el espacio vinculó el debate con la defensa de la soberanía nacional y reiteró su rechazo a cualquier iniciativa que implique una mayor participación extranjera en la propiedad de tierras rurales.

«La soberanía no es un eslogan, sino un compromiso permanente con la defensa del territorio, los recursos naturales y el futuro de las próximas generaciones», concluye el documento difundido por la agrupación política.