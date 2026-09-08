Convocan a abogados para cubrir de manera interina el Juzgado de Ejecución de Penas de Concordia

La recepción de postulaciones permanecerá abierta hasta el próximo 21 de septiembre, inclusive, según informó el máximo tribunal provincial.

Las personas interesadas deberán enviar su postulación al correo electrónico de la Sala Penal del STJER, salapen@jusentrerios.gov.ar, acompañando los antecedentes que permitan acreditar su formación y experiencia específica.

En particular, se tendrá en cuenta la trayectoria vinculada con ejecución de penas y medidas de seguridad, derechos humanos y sistemas penitenciarios, áreas consideradas relevantes para el desempeño de la función judicial.

Evaluación y entrevistas

Una vez recibidas las postulaciones, los abogados y abogadas inscriptos serán entrevistados por los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Para evaluar una eventual designación interina, los magistrados analizarán los antecedentes profesionales, la formación académica y la experiencia específica de cada una de las personas que se presenten a la convocatoria.

Con información de prensa STJ

Redaccion de 7Paginas