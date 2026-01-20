Convocan a interesados para explotar el espacio gastronómico del Aeropuerto de Concordia

La iniciativa se enmarca en lo establecido por la Ordenanza Municipal N.º 34.698, que habilita el mecanismo de contratación directa, mediante el cual el espacio será adjudicado a la propuesta que resulte más conveniente. La convocatoria está orientada a empresas del rubro gastronómico con trayectoria comprobable, franquicias y/o desarrollos afines al sector.

Desde el E.D.A.A.C. informaron que los interesados podrán acercarse al Aeropuerto de Concordia, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12, para interiorizarse sobre las características del local, los requisitos previstos en el pliego y las condiciones generales del servicio a prestar.

La fecha límite para la presentación de propuestas fue fijada para el viernes 6 de febrero, hasta las 10 horas. Las mismas deberán ser presentadas en sobre cerrado en las oficinas del Aeropuerto de Concordia “J.J. Pierrestegui”, ubicadas en avenida Monseñor Rösch 5800.