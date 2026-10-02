Convocan a las escuelas para una jornada de lectura y espectáculos en la Feria Provincial del Libro en Concordia:

El Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia convocaron a las instituciones educativas de la provincia a participar de la Feria Provincial del Libro, que tendrá una jornada especialmente destinada a estudiantes de nivel primario y secundario el próximo 9 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia.

La iniciativa busca promover la lectura, acercar a los alumnos al mundo de los libros y generar experiencias culturales y educativas a través de talleres, espectáculos, narraciones y actividades interactivas.

Todas las propuestas serán gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa mediante un formulario online y cuentan con cupos limitados. Las instituciones interesadas deberán realizar el trámite para asegurar la participación de sus estudiantes.

Talleres, lecturas y teatro para los estudiantes

Entre las actividades que requieren inscripción previa se encuentra el taller de lectura para el primer ciclo de primaria “Un pelo de monstruo”, a cargo de Magela de Marco.

Para el nivel secundario se ofrecerán el taller “Los libros, ¿cómo eran, cómo son, cómo serán?”, con Gustavo Martínez, y “Las palabras del Agorero”, con Nerea Liebre, basado en la novela Cuartoscuro.

También habrá lecturas para el primer y segundo ciclo de primaria a cargo del Grupo Abuelas LeeCuento, la obra teatral “Bodas de Sangre”, destinada a escuelas secundarias, y el espectáculo de narración, rimas y poemas “Un mapa, una valija y te cuento…”, con Vicky Cano, dirigido al primer ciclo de primaria.

Biblioteca móvil, títeres y experiencias interactivas

La programación incluirá propuestas sin inscripción previa, entre ellas “Las lecturas de Oscar”, una experiencia de escucha literaria inmersiva; la Biblioteca Móvil; un Museo Interactivo y la función de títeres “Así nació Concordia”.

Además, se presentará el libro “La Escuela de Comercio N.º 1 de Concordia”, de Graciela Beatriz Guerrero, y se desarrollará el taller “La cocina invisible de la escritura: cómo nace un poema, un cuento o una novela”.

La jornada contará también con un conversatorio de la autora invitada Alejandra Kamiya y finalizará con la presentación de la obra teatral “¡Afuera!”, protagonizada por Gustavo Benderski.

Cómo participar

Las escuelas interesadas podrán consultar las propuestas que requieren reserva de lugares y completar el formulario de inscripción online. La organización recordó que las actividades son gratuitas, pero que los cupos para determinadas experiencias son limitados.

El enlace de inscripción deberá ser difundido por los organizadores para que las instituciones puedan completar el registro.

La Feria Provincial del Libro busca consolidarse como un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes, escritores y artistas. En su primera edición, realizada el año pasado, el evento reunió a más de 20.000 personas, una convocatoria que refleja el interés por las propuestas culturales y literarias en la provincia.