Convocan a profesionales del Trabajo Social para cubrir un cargo interino en el Poder Judicial de Concepción del Uruguay

La postulación estará abierta hasta el lunes 10 de noviembre, a las 8:00, y deberá completarse a través del formulario online disponible en el siguiente enlace oficial:

👉 Formulario de inscripción

Requisitos y condiciones

Los postulantes deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y las leyes vigentes, entre ellas:

Residencia obligatoria en la localidad donde desempeñará sus funciones (Ley Orgánica del Poder Judicial, Art. 17 inc. 8).

Cumplimiento de las incompatibilidades establecidas por las Leyes Nº 7413, Nº 6902 y Nº 514.

Título habilitante y antigüedad mínima de tres años de ejercicio profesional ininterrumpido.

Formación específica en temáticas de familia y perspectiva de género, conforme lo establece la Ley Procesal de Familia N° 10.668 (Art. 16) y el Acuerdo General N° 02/21 del STJ.

Disponibilidad horaria según lo estipulado en la Ley N° 5143.

Asimismo, el STJ podrá convocar a entrevistas personales a los aspirantes que, cumpliendo con los requisitos, acrediten mayor formación y experiencia en las áreas señaladas.

Formación y antecedentes valorados

De acuerdo al Acuerdo General N° 02/21, los profesionales deberán demostrar especialización forense —en caso de existir oferta académica— o capacitaciones específicas en trabajo social aplicado al ámbito judicial, realizadas en los últimos cinco años.

Toda la normativa vinculada a esta convocatoria puede consultarse en la página oficial del Poder Judicial:

🔗 www.jusentrerios.gov.ar