7PAGINAS

Jueves 30 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Convocan a profesionales del Trabajo Social para cubrir un cargo interino en el Poder Judicial de Concepción del Uruguay

El Poder Judicial de Entre Ríos abrió una convocatoria destinada a profesionales del Trabajo Social para cubrir de manera interina un cargo que quedará vacante en el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Concepción del Uruguay.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La postulación estará abierta hasta el lunes 10 de noviembre, a las 8:00, y deberá completarse a través del formulario online disponible en el siguiente enlace oficial:
👉 Formulario de inscripción

Requisitos y condiciones

Los postulantes deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y las leyes vigentes, entre ellas:

  • Residencia obligatoria en la localidad donde desempeñará sus funciones (Ley Orgánica del Poder Judicial, Art. 17 inc. 8).
  • Cumplimiento de las incompatibilidades establecidas por las Leyes Nº 7413, Nº 6902 y Nº 514.
  • Título habilitante y antigüedad mínima de tres años de ejercicio profesional ininterrumpido.
  • Formación específica en temáticas de familia y perspectiva de género, conforme lo establece la Ley Procesal de Familia N° 10.668 (Art. 16) y el Acuerdo General N° 02/21 del STJ.
  • Disponibilidad horaria según lo estipulado en la Ley N° 5143.

Asimismo, el STJ podrá convocar a entrevistas personales a los aspirantes que, cumpliendo con los requisitos, acrediten mayor formación y experiencia en las áreas señaladas.

Formación y antecedentes valorados

De acuerdo al Acuerdo General N° 02/21, los profesionales deberán demostrar especialización forense —en caso de existir oferta académica— o capacitaciones específicas en trabajo social aplicado al ámbito judicial, realizadas en los últimos cinco años.

Toda la normativa vinculada a esta convocatoria puede consultarse en la página oficial del Poder Judicial:
🔗 www.jusentrerios.gov.ar