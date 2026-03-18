Convocan a profesionales para integrar equipos técnicos de la Justicia en Concordia

Según se informó a 7Paginas, se trata de tres (3) cargos por cada disciplina, con desempeño en turno vespertino, hasta la realización de los concursos correspondientes o una nueva disposición.

Requisitos para postularse

Entre las condiciones establecidas, los aspirantes deberán:

Residir en la ciudad donde desempeñarán sus funciones, conforme a la normativa vigente.

Contar con título habilitante en la disciplina correspondiente.

Acreditar al menos tres años de ejercicio profesional ininterrumpido.

Poseer formación específica en temáticas de familia y perspectiva de género.

Cumplir con el régimen de incompatibilidades y disponibilidad horaria exigido.

Asimismo, se valorará la especialización forense y la capacitación reciente en el área, de acuerdo a lo establecido por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Proceso de inscripción

Los interesados deberán completar un formulario online disponible hasta el lunes 30 de marzo a las 8 horas. Posteriormente, y según evaluación del STJ, podrán realizarse entrevistas a aquellos postulantes que cuenten con mayor formación y experiencia en las temáticas requeridas.

Marco normativo

La convocatoria se enmarca en lo dispuesto por la Ley Procesal de Familia Nº 10668 y el Acuerdo General Nº 02/21 del Superior Tribunal de Justicia, que establecen los requisitos para integrar los equipos interdisciplinarios en el ámbito judicial.

Para más información sobre la normativa vigente, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Poder Judicial de Entre Ríos.

En la página web https://www.jusentrerios.gov.ar/ podrá encontrar las demás normativas citadas.