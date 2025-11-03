Convocan a psiquiatras para cubrir cargo interino en Feliciano

De acuerdo con lo informado oficialmente a 7Paginas, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente, entre los que se incluye residir en la localidad donde desempeñarán el cargo, según lo dispone el Artículo 17, inciso 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y respetar las incompatibilidades previstas en las Leyes N° 7413, 6902 y 5143.

Asimismo, los postulantes deberán contar con título habilitante, antigüedad mínima de tres años en el ejercicio profesional, y formación específica en temáticas de familia y perspectiva de género, conforme lo establecido por el Artículo 16 de la Ley Procesal de Familia N° 10.668 y el Acuerdo General N° 02/21 del Superior Tribunal de Justicia (STJER). También se requiere disponibilidad horaria según lo estipulado en el Artículo 10 de la Ley N° 5143.

Los interesados podrán completar el formulario de inscripción disponible hasta el viernes 14 de noviembre de 2025 a las 8:00 horas en el siguiente enlace:

Formulario de postulación

El Superior Tribunal de Justicia evaluará los antecedentes de los aspirantes y podrá realizar entrevistas a quienes acrediten mayor formación y experiencia en las áreas requeridas.

Para más información y acceso a la normativa citada, los interesados pueden visitar la página oficial del Poder Judicial de Entre Ríos: www.jusentrerios.gov.ar.