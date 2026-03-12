Convocan a retirar las tarjetas del Programa Centros de Familia en Concordia

El programa tiene como objetivo facilitar el acceso a actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en instituciones locales, promoviendo espacios de contención, integración y desarrollo para chicos y jóvenes de la ciudad.

Más beneficiarios en esta nueva etapa

Desde el municipio indicaron que en esta nueva etapa 1.000 beneficiarios que ya participaban del programa recibirán nuevamente la tarjeta, mientras que 2.500 nuevos chicos y adolescentes se incorporarán al sistema.

De esta manera, los participantes podrán elegir entre más de 100 centros adheridos distribuidos en distintos barrios de Concordia.

Las familias deberán retirar la tarjeta física no bancaria, que podrá comenzar a utilizarse a partir del mes de abril en las instituciones participantes.

Para realizar el retiro, los padres o tutores deberán presentarse junto al beneficiario y llevar el DNI correspondiente.

Cronograma de entrega

La entrega de las tarjetas se realizará en distintos puntos de la ciudad, de 9 a 17 horas, de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes 16 de marzo: Centro de Convenciones Concordia

Martes 17 de marzo: Casa del Bicentenario (Víctor Oppel)

Miércoles 18 de marzo: Club Social y Deportivo La Bianca

Jueves 19 de marzo: Iglesia Nueva Vida

Viernes 20 de marzo: Puerto Tec (Costanera)

Más de 100 instituciones adheridas

En esta etapa se amplió significativamente la red de instituciones participantes, que alcanza alrededor de 100 espacios entre clubes deportivos, academias de danza, talleres culturales, centros educativos y gimnasios.

Entre las instituciones adheridas se encuentran entidades distribuidas en distintas zonas de la ciudad, como Panteras Hockey, Instituto Gracie Barra, Gimnasio Cirollia, Taller de Robótica, Escuela de Ajedrez Social, Club Regatas Concordia, Club Olimpo, Club Wander, Centro Cultural Concordia, Club Salto Grande y Athletic Club Concordia, entre muchas otras.

Talleres para las familias

El programa también contempla la realización de talleres y charlas dirigidas a las familias, que estarán a cargo de orientadores técnicos locales capacitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

Estos encuentros buscan brindar herramientas para fortalecer la crianza, promover el intercambio de experiencias y destacar la importancia del juego, la lectura y la alimentación saludable en el desarrollo de niños y adolescentes.

Desde el municipio destacaron que la ampliación del programa permitirá que más familias puedan acceder a actividades cerca de sus barrios, fomentando la participación de chicos y jóvenes en propuestas recreativas, educativas y deportivas que contribuyan a su desarrollo integral.