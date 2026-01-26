Convocan a trabajadores de la fruta a inscribirse para recibir kits de útiles escolares

La iniciativa está dirigida a afiliados y se enmarca en las acciones impulsadas por la actual gestión de la intervención a cargo de Iván Amaro, con el objetivo de acompañar a las familias de cara al inicio del ciclo lectivo.

Modalidades de inscripción

La inscripción podrá realizarse de dos maneras:

Online: completando el formulario correspondiente.

Presencial: en la sede ubicada en Saavedra 121, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13.

Requisitos para la inscripción presencial

Quienes opten por realizar el trámite de manera presencial deberán presentar:

Fotocopia del DNI del afiliado.

Fotocopia del recibo de sueldo del afiliado.

Desde la gestión de la intervención informaron a 7Paginas que la fecha de entrega de los kits será confirmada en los próximos días, una vez finalizado el período de inscripción.

También se dijo que la propuesta busca brindar un apoyo concreto a los trabajadores del sector en un contexto económico complejo, reforzando el acompañamiento a las familias vinculadas a la actividad frutícola.