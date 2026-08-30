7PAGINAS

Domingo 30 de agosto de 2026
Facebook Instagram
Menú

Convocan a una Asamblea General de la Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 4 “Damián Pedro Garat”

La Asociación Cooperadora de la institución invita a tutores, familias y personal de la escuela a participar del encuentro, que se realizará el martes 1 de septiembre a las 19 horas. Durante la jornada se presentará un informe sobre el trabajo realizado y se conformará la nueva comisión directiva.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 4 “Damián Pedro Garat” convocó a tutores, familias y personal de la institución a participar de una Asamblea General que tendrá lugar el próximo martes 1 de septiembre de 2026, a las 19 horas, en el establecimiento escolar.

Según lo informado a 7Paginas, el encuentro tendrá como principal objetivo compartir e informar sobre el trabajo desarrollado por la Cooperadora hasta la fecha, dando a conocer las acciones realizadas en beneficio de la comunidad educativa.

Asimismo, durante la Asamblea se avanzará en la conformación de la nueva comisión directiva de la Asociación Cooperadora.

La convocatoria queda abierta a todos los integrantes de la comunidad escolar interesados en participar de la vida institucional de la Escuela Secundaria N° 4 “Damián Pedro Garat”.