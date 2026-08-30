Convocan a una Asamblea General de la Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 4 “Damián Pedro Garat”

La Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 4 “Damián Pedro Garat” convocó a tutores, familias y personal de la institución a participar de una Asamblea General que tendrá lugar el próximo martes 1 de septiembre de 2026, a las 19 horas, en el establecimiento escolar.

Según lo informado a 7Paginas, el encuentro tendrá como principal objetivo compartir e informar sobre el trabajo desarrollado por la Cooperadora hasta la fecha, dando a conocer las acciones realizadas en beneficio de la comunidad educativa.

Asimismo, durante la Asamblea se avanzará en la conformación de la nueva comisión directiva de la Asociación Cooperadora.

La convocatoria queda abierta a todos los integrantes de la comunidad escolar interesados en participar de la vida institucional de la Escuela Secundaria N° 4 “Damián Pedro Garat”.