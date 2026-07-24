Convocan a una audiencia pública para avanzar con la nueva línea de alta tensión entre Chajarí y Federación

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) convocó oficialmente a una Audiencia Pública para tratar la solicitud del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública destinado a la construcción de una nueva Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV que unirá las ciudades de Chajarí y Federación, una obra considerada estratégica para mejorar el abastecimiento eléctrico de la región.

La convocatoria fue dada a conocer a 7Paginas, por el presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, quien invitó a vecinos, instituciones y sectores interesados a participar del encuentro, que se desarrollará el miércoles 5 de agosto, a las 10 horas, en el Salón de la Democracia, ubicado en el edificio municipal.

«Se trata de una obra fundamental para garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico de nuestra ciudad», destacó Bravo, al remarcar la importancia de acompañar institucionalmente un proyecto largamente esperado por la comunidad.

Una solución definitiva para el sistema eléctrico

Según la Resolución Nº 101/26 del EPRE, el proyecto fue presentado por ENERSA y contempla la construcción de una nueva línea aérea de 132 kV que vinculará las estaciones transformadoras de Chajarí y Federación, ambas operadas por la empresa provincial.

La iniciativa surge como una alternativa al proyecto aprobado en 2017, que no pudo concretarse debido a inconvenientes regulatorios relacionados con la jurisdicción nacional y la vinculación al sistema de transporte operado por TRANSNEA.

De acuerdo con la documentación presentada, el actual esquema de abastecimiento de Federación presenta limitaciones técnicas al depender principalmente de líneas de 33 kV de extensa longitud, transformadores de capacidad limitada y la utilización frecuente de generación móvil durante los períodos de mayor demanda para mantener la calidad del servicio.

Superó las etapas técnicas y ambientales

El expediente administrativo comenzó en agosto de 2025 y avanzó tras la presentación de toda la documentación técnica exigida por la normativa vigente.

Uno de los pasos más importantes fue la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, emitido por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos mediante la Resolución Nº 1762/25, requisito indispensable para continuar con el trámite.

Posteriormente, las áreas técnicas y jurídicas del EPRE concluyeron que el proyecto reúne las condiciones necesarias para avanzar hacia la instancia de audiencia pública, donde podrán expresarse organismos, instituciones, usuarios y vecinos interesados.

Participación ciudadana

La audiencia se desarrollará conforme al Reglamento de Audiencias Públicas del EPRE y contará con la participación de defensores de los usuarios designados por el Colegio de la Abogacía y el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos.

Hasta el 4 de agosto, quienes deseen intervenir podrán consultar el expediente, presentar documentación, expresar opiniones y aportar pruebas relacionadas con la iniciativa.

Una vez finalizada la audiencia, el EPRE evaluará todas las presentaciones antes de resolver si otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, paso indispensable para avanzar con la ejecución de una obra que busca garantizar un sistema eléctrico más confiable y con mayor capacidad para abastecer la creciente demanda de Federación y su zona de influencia.