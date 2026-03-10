Convocan a voluntarios para fortalecer los centros municipales de Concordia para apoyo escolar

Actualmente, varios de estos centros ya se encuentran en funcionamiento en diferentes puntos de Concordia, ofreciendo clases de apoyo escolar en espacios comunitarios donde estudiantes pueden reforzar contenidos, recibir acompañamiento en sus tareas y fortalecer sus aprendizajes. En este marco, desde la Subsecretaría se impulsa una convocatoria abierta a docentes en actividad, docentes jubilados y estudiantes avanzados que deseen sumarse de manera voluntaria para ampliar esta red educativa y llegar a más barrios de la ciudad.

“Los Centros de Apoyo Escolar son una herramienta muy importante para acompañar las trayectorias educativas de nuestros chicos. Sabemos que muchos necesitan un espacio de refuerzo y acompañamiento, y por eso buscamos ampliar esta propuesta para que más barrios de Concordia puedan contar con este servicio”, expresó el subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto.

Asimismo, el funcionario destacó el valor del compromiso comunitario en este tipo de iniciativas. “Creemos profundamente en la educación como una tarea colectiva. Por eso invitamos a toda la comunidad, docentes jubilados y estudiantes avanzados que quieran aportar su tiempo y sus conocimientos para acompañar a nuestros niños. Cada aporte suma y puede marcar una diferencia en la vida de un estudiante”, agregó.

Actualmente, los Centros Municipales de Apoyo Escolar funcionan en los siguientes espacios:

Barrio Carretera La Cruz – Cortada 68 y Carretera La Cruz

Lunes y jueves de 8:30 a 10:30 hs.

Biblioteca Sarmiento – Los Viñedos y Laprida

Lunes y jueves de 15:30 a 17:30

Barrio Pompeya Sur – Gualeguay y La Vía

Lunes de 9:30 a 11:00 hs – Miércoles y viernes de 14:00 a 15:00 hs.

Capilla Stella Maris – Asunción y Av. Castro

Martes y jueves de 10:00 a 11:30 hs y de 17:00 a 19:30 hs.

Barrio Monseñor Rösch – Concejal Veiga 1976

Miércoles y jueves de 14:00 a 15:30 hs.

Barrio Martín Fierro – Sgto. Cabral 1058

Lunes de 18:00 a 20:00 hs.

Barrio La Colina – R. Rojas 1758

Martes de 14:00 a 15:00 hs– Jueves de 9:00 a 10:00 hs.

Barrio Tiro Federal (APPIMA) – Chacabuco 35

Miércoles de 14:00 a 17:00 hs.

Desde la Subsecretaría remarcaron que el objetivo es seguir ampliando esta red de apoyo escolar, sumando nuevos voluntarios y generando más espacios en distintos barrios de la ciudad.

Quienes deseen sumarse o recibir más información pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Educación de la Subsecretaría de Educación y Cultura, en Avellaneda 26, de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 horas.