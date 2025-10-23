Convocan en Concordia al primer encuentro para ser referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales

La actividad se desarrollará en el Centro de Convenciones de Concordia, ubicado en avenida San Lorenzo Oeste 101, y contará con la participación del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), en el marco del proceso de implementación de esta nueva herramienta social que busca ampliar las alternativas de acompañamiento para jóvenes que se encuentran institucionalizados.

Una herramienta alternativa a la adopción

El dispositivo surge como una propuesta complementaria al sistema de adopción, enfocada especialmente en niños, niñas y adolescentes cuya situación se encuentra encuadrada en el Fortalecimiento del Proyecto Autónomo de Vida (FPAV). Esto implica que permanecerán bajo resguardo institucional hasta alcanzar la mayoría de edad, pero con la posibilidad de contar con adultos referentes que los acompañen en su desarrollo personal.

Durante el encuentro, los equipos técnicos del Ministerio y del Copnaf brindarán información detallada sobre los objetivos, el funcionamiento y los requisitos para sumarse a este programa, además de responder inquietudes de los participantes antes de la apertura formal de inscripciones.

Acompañar, escuchar y contener

Las personas que se conviertan en Referentes de Cuidado deberán comprometerse a acompañar a los niños y adolescentes en distintos aspectos de su vida cotidiana: asistencia escolar, actividades recreativas, tratamientos de salud y espacios de contención emocional.

El rol del referente busca ofrecer presencia, escucha, orientación y afecto, constituyéndose en un vínculo adulto positivo que pueda sostener y guiar a los jóvenes en su proceso de crecimiento y en la construcción de su proyecto de vida.

Esta iniciativa representa un paso más en la política pública de protección integral de derechos, promoviendo redes solidarias de acompañamiento y cuidado en la comunidad entrerriana.

Fuente: Ministerio Público de la Defensa / Redacción 7Paginas