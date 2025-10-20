CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AFILIADOS DE LA SECCIONAL CONCORDIA DE UTHGRA

Art. 1°): Convocar a Asamblea Extraordinaria de Afiliados de la Seccional, a realizarse el día 29 de octubre de 2025 a las 15:00 horas en instalaciones de la Seccional ubicadas en calle ENTRE RIOS N° 415, de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1°) Lectura del Orden del Día.

2°) Elección del Secretario que redactará el acta y contará los votos.

3°) Elección de dos afiliados que rubricarán el Acta.

4°) Consideración y ratificación de lo dispuesto por el 60° Congreso General Extraordinario de Delegados de la UTHGRA celebrado en la Ciudad de Mar del Plata el día 8 de octubre de 2025 respecto al Punto Sexto del Orden del Día del Congreso mencionado (Consejo Directivo de la UTHGRA; Comisión Revisora de Cuentas y Delegados Congresales);

5°) Consideración y ratificación de lo dispuesto por el 60° Congreso General Extraordinario de Delegados de la UTHGRA celebrado en la Ciudad de Mar del Plata el día 8 de octubre de 2025 respecto al Punto Séptimo del Orden del Día del Congreso mencionado (Comisión Ejecutiva de la Seccional CONCORDIA).

6°) Cierre de la Asamblea.

Art.2º): Instruir al Secretario de Prensa de la Seccional para que realice la publicación periodística correspondiente.

Art.3º): Comunicar al Secretariado Nacional de la UTHGRA la presente.

Art.4º): Facultar al Secretario General de la Seccional a adoptar las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de la presente Resolución y resolver las inquietudes y problemas que planteen los afiliados, para asegurar su participación.

Art.5º): Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.

La presente convocatoria será ubicada en lugar visible en nuestra sede sita en calle Entre Ríos N° 415, de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, por cinco (5) días hábiles y publicada conforme normativa vigente.

IMPORTANTE: Se recuerda a los compañeros que, para participar de la Asamblea, se deberá contar con la afiliación vigente, una antigüedad en la afiliación de seis meses a la fecha de la Asamblea y las cuotas debidamente integradas al mes inmediato anterior al acto.

Concurrir con carnet sindical, DNI físico y recibo de sueldo del último mes anterior a la fecha de la Asamblea.

MARCELO ADRIAN LAZZARONI JULIO DANIEL ROH

Secretario de Actas y Afiliaciones Secretario General

Seccional CONCORDIA de la UTHGRA